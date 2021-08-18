Шойгу рассказал о борьбе с бюрократией при реконструкции памятника в Туве

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу не смог победить бюрократию при реконструкции исторической крепости в Туве. Об этом он рассказал в интервью.

По его словам, одним из первых крупных проектов, который поддержали президент страны Владимир Путин и он, является исследование крепости Пор-Бажын в Туве. Была собрана большая археологическая экспедиция, подчеркнул Шойгу в интервью журналу "Вокруг света". В результате удалось датировать постройку VIII веком нашей эры и предложить наиболее правдоподобную гипотезу ее происхождения.

"Существовала и вторая часть проекта. Мы хотели разделить территорию пополам: одну половину сохранить аутентичной, а во второй создать реконструкцию, чтобы можно было увидеть, как жили люди в то время… К сожалению, у нас не хватило времени на борьбу с бюрократией. Вердикт Росохранкультуры был нет", — рассказал Шойгу.

Министр обороны добавил, что с ней не удалось справиться, в частности, из-за нехватки времени.