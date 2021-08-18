Соловьев: Шугалей преодолел важный этап своей предвыборной кампании

Социолог Максим Шугалей успешно прошел регистрацию на выборы в Законодательное собрание Петербурга. Теперь он сможет показать горожанам преимущества своей предвыборной кампании.

Кандидат намерен проводить личные встречи с избирателями, чтобы выслушать их проблемы и пожелания. Допуск к выборам открыл для Шугалея путь на предвыборный марафон, отметил заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев в комментарии Федеральному агентству новостей.

"Именно там кандидатам предоставляется реальная возможность доказать преимущество своей программы, своего видения развития города и реальной помощи людям", — пояснил собеседник ФАН.

Соловьев считает, что Шугалей имеет высокие шансы на петербургских выборах. С субботы, 21 августа, кандидатам разрешат приступить к агитации в средствах массовой информации.