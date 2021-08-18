Депутаты Госдумы рассмотрят инициативу по сокращению пенсионного возраста в России

В Государственную думу Российской Федерации внесли законопроект, подразумевающий снижение пенсионного возраста.

Автором инициативы стала группа депутатов политической партии КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым. Также к предложению присоединился сенатор Василий Иконников.

"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)", — говорится в пояснительной записке.

Реализовать предложение чиновники предлагают с 1 января 2022 года. Документ был размещен в электронной базе данных нижней палаты во вторник.