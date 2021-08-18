Минцифры может заменить бумажные паспорта россиян смарт-картой

Решение о замене бумажного паспорта смарт-картой в Минцифры РФ планируют принять до конца 2021 года. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, с этой точки зрения существует необходимость заменить бумажные российские паспорта на более современный формат. Шадаев отметил, что смарт-карты, которые могут прийти на смену бумажному варианту документа, более удобны для хранения всех необходимых данных.

Сейчас стоит задача обеспечить возможность иметь также копию цифрового паспорта, которую граждане смогут в виде QR-кода показывать на телефоне, заявил министр в эфире телеканалу "Россия-24".