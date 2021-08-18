Трамп заявил, что Россия может завладеть военной техникой США в Афганистане

Вертолеты ВВС Афганистана могут попасть в Россию или Китай, считает экс-президент США Дональд Трамп.

Он высказал возмущение тем, что ВС Соединенных Штатов во время эвакуации из Афганистана не уничтожили военную технику. Она в исправном состоянии попала в руки представителей движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России).

Трамп оценил потери в миллиарды долларов. Транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk могут впоследствии быть переданы специалистам из России или Китая, заявил он в эфире телеканала Fox News.

Ситуация в Афганистане обострилась после наступления талибов. США экстренно эвакуировали дипломатов и продолжают вывозить военнослужащих. Большая часть техники и вооружения американского производства остается на афганской территории.