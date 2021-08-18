Один из сорвавшихся с вулкана Ключевская Сопка мог быть депутатом Железногорска

Двое туристов сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. По сообщению вице-спикера Заксобрания края Алексея Кулеша, один из них является депутатом Железногорска

В своем Telegram-канале политик написал пост с соболезнованиями, назвав парламентария горсовета Андрея Закалина добрым и отзывчивым человеком. Однако официального подтверждения гибели депутата не поступало.

Два члена туристической группы сорвались с вулкана на Камчатке 17 августа. Они оступились и пролетели вниз около километра. На помощь им вылетел вертолет МЧС Ми-8.