Трамп отчитал Правительство США за вывод войск из Афганистана

Неорганизованный вывод американских войск из Афганистана является "великим позором" для президента США. Об этом сообщил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Политик привел в пример военную операцию во Вьетнаме. Тогда американские солдаты из-за обострения обстановки начали покидать страну. Он отметил, что ситуация в юго-восточном государстве была "детской игрой", по сравнению с тем, что сейчас происходит в Афганистане.

"Возможно, в мировой истории не было операции по выводу войск, которая осуществлялась бы так плохо", — заявил Трамп.

Бывший президент добавил, что лидер США Джо Байден совершил "великий позор" для страны во многих отношениях. Он также упомянул, что по его мнению, действующий глава государства был избран незаконно.