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Решение США по Афганистану перечеркнуло построение демократии на Украине

Решение США по Афганистану перечеркнуло построение демократии на Украине

Построение "нового, демократического государства" на Украине бессмысленно после краха США в Афганистане. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович.

Современный мир снова оказался не готов к "идеалистическим экспериментам по унификации всех под единую идеальную концепцию". Сначала это продемонстрировал СССР, теперь показывают США.

"Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы, с которыми они "борются"", — написал Арестович в соцсетях.

США на протяжении многих лет тратили миллиарды долларов и жертвовали своими гражданами из-за неверных представлений властей о действительности. Советник уверен, что идеалы способны затмевать разум и нравственные установки "самым высокоразвитым типам и институциям".