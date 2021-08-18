Экс-министр Украины Климкин заявил об опасности встречи Меркель с Зеленским

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут угрозу для Киева. Об этом заявил экс-глава МИД страны Павел Климкин.

Украинский лидер может согласиться на невыгодные для его страны условия. Чтобы этого не допустить Зеленскому стоит сначала "попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры".

"Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"", — передал слова Климкина "Обозреватель".

Ангела Меркель стремится к стабилизации ситуации вокруг Украины. Канцлер пытается обеспечить Европе энергетическую и военную безопасность. Министр уверен, что немецкий политик будет активно гнуть свою линию в вопросах Донбасса и "Северного потока — 2".