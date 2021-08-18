Екатеринбург заволокло дымом от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Свердловской области и Башкирии добрался до территории Екатеринбурга. Загрязнение воздуха продержится в городе до конца недели.

Смог настиг административный центр Уральского федерального округа утром 18 августа. Последствия пожара будут давать знать о себе на территории города не менее семи дней из-за жары и отсутствия ветра. Об этом сообщила главный синоптик регионального гидрометцентра Галина Шеперенко.

"Предположительно, что дымка образовалась из-за пожаров, у нас есть на территории области пожары - в юго-западной части, и в соседней Башкирии тоже крупный пожар. На этой неделе, скорее всего, дымка сохранится, поскольку антициклон стоит и сильного ветра нет", — сообщила метеоролог.

Многие жители Екатеринбурга также жалуются на запах гари. Сотрудники МЧС рекомендует на некоторое время покинуть город или занавесит окна влажной тканью для избежания проблем со здоровьем.