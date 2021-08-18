Соловейчик: переговоры Беглова по строительству КАД-2 важны Петербургу

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с руководством "Автодора" создание КАД-2. Насколько целесообразен этот проект, рассказал политолог Владимир Соловейчик.

Глава города рассмотрел в ходе встречи варианты трассировки дороги. Действующая КАД создалась с учетом перспективы постройки еще одного кольца, чтобы избежать перегрузки, передают "Невские новости".

Согласно мнению политолога Соловейчика, переговоры по возведению КАД-2 необходимы городу. Существуют транспортные проблемы при подъездах и выездах с первого кольца в районе Мурино, Янино. Рядом с этими территориями идет активная застройка и растет число жителей, напомнил эксперт.

"Проблема должна быть решена, и для этого должно быть комплексное взаимодействие как федеральных органов власти и правительства Санкт-Петербурга, так и правительства Ленинградской области", — считает Соловейчик.

Кроме вопроса строительства второй кольцевой дороги нужно обсудить темы, затрагивающие транспортную инфраструктуру по въезду и выезду на КАД. По словам политолога, все эти проблемы должны рассматриваться комплексно.