Водолазы подняли со дна озера тела всех погибших пассажиров вертолета Ми-8

Спасатели закончили подъем со дна Курильского озера тел пассажиров разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов.

Водолазам удалось достать тела всех восьми жертв, в числе которых командир воздушного судна. Работы велись на глубине 115 метров, обнаружить необходимое место смогли благодаря специальному военному оборудованию.

"Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере", — написал Солодов в соцсетях.

Он также сообщил о дальнейших действиях специалистов. Им предстоит поднять со дна озера корпус вертолета, чтобы провести расследование трагедии и "избежать возможных негативных последствий для экологии".