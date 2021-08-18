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Проекции на стенах могут заменить смартфоны уже через десять лет

/ Обновлено: 18 августа 2021 05:53
Проекции на стенах могут заменить смартфоны уже через десять лет

Люди через десять лет перестанут пользоваться смартфонами, заменив их другими технологиями. Об этом заявил директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд.

Сейчас человек использует смартфон для поиска информации и аутентификации. Эти задачи в будущем можно будет выполнять и без мобильного телефона. Специалист отметил, что для определения личности пользователя можно использовать его голос или отпечатки пальцев, а информацию можно проецировать на различные поверхности при помощи IoT-датчика (IoT - Internet of Things, "интернет вещей"), передает РИА Новости.

"Поэтому телефон — это рудимент, через десять лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой", — заявил Хелд.

Он назвал телефон и вживляемый в руку чип тупиковыми технологиями. Специалист уверен, что с современными технологиями необходимо постоянно экспериментировать.