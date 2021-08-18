Комиссар Яррик раскритиковал США за провал операции в Афганистане

Аналитик Комиссар Яррик поддержал мнение главы СОМБ Александра Иванова о безрассудной и провальной внешней политике США в Афганистане.

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Иванов прокомментировал итоги операции Пентагона в южно-азиатской республике, которая длилась 20 лет. По его словам, Соединенные Штаты влили миллиарды долларов на обучение, зарплаты и вооружение, но в итоге вернулись к тому, с чего начинали, пишет Федеральное агентство новостей.

"После ухода американцев из Афганистана вооруженные силы этой страны развалились буквально за считанные недели. Столица уже захвачена, президент сбежал, а народ ждет неизвестность", — рассказал глава СОМБ.

Военный и политический аналитик, руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик полностью поддержал мнение коллеги. Присутствие США в Афганистане он назвал позором.

"Американцы же оставляют только пепел от сожженных документов в посольстве и трупы на взлетно-посадочной полосе; наученная ими армия Афганистана сдала Кандагар, Герат и в конечном счете Кабул без единого выстрела", — написал аналитик.

А в это время президент Афганистана Ашраф Гани, как только почувствовал опасность, набил машину деньгами и уехал прочь. Это, по всей видимости, и есть те самые демократические ценности, которые так насаждает всему миру Вашингтон, добавил Комиссар Яррик.