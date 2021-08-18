Депутат Шеремет назвал единственное условие диалога России с Украиной по Крыму

Киев сможет поговорить с Москвой о Крыме только после признания полуострова за Россией. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Такая реакция политика последовала после слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Представитель ведомства сообщил, что Киев готов принять Москву на международном саммите "Крымская платформа", но при условии диалога о принадлежности полуострова, передает РИА Новости.

"Если киевские власти хотят диалога, то он возможен только при условии, если от них будет исходить инициатива признания российского статуса Крыма. В любом другом ключе никаких переговоров и диалога не будет. Россия не торгует своими территориями. Этот вопрос не обсуждается", — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что Украина и международное сообщество должны считаться с демократическим мнением крымчан. По его словам, жители полуострова сделали свой выбор еще на референдуме в 2014 году.