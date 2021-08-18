Возведение нового терминала в Пулково повысит доступность петербургского аэропорта

Развитие второго терминала Пулково и транспортную доступность аэропорта обсудили на встрече губернатор Петербурга Александр Беглов и руководство банка ВТБ.

Строительство нового терминала Пулково значительно повысит транспортную доступность воздушной гавани. Сейчас до аэропорта можно добраться со станции метро "Московская", с которой регулярно ходит транспорт. Петербург нацелен на получение статуса центра Северо-Запада. Для достижения этой цели городу требуется развитие, которое невозможно без инвестиций, отметил политолог Дмитрий Солонников в беседе с "Невскими Новостями".

"И в этом отношении Александр Дмитриевич Беглов, конечно же, имеет огромные возможности договариваться не только с игроками внутри города, но и на федеральном уровне. ВТБ, конечно же, — один из крупнейших партнеров в этой части", — отметил эксперт.

Развитие проектов, связанных с Пулково, сделает петербургский аэропорт доступнее для гостей и жителей города. Возведение новой развязки на трассе М11 напрямую свяжет воздушную гавань с магистралью, что позволит в короткие сроки добраться до нее на автомобиле.