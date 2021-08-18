Медперсонал красной зоны сможет досрочно выйти на пенсию

Медики, работавшие с коронавирусными больными в 2020 году, получат право досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщили Пенсионном фонде России.

Льгота представлена в виде удвоенного трудового стажа за дни работы в период с 1 января по 30 сентября 2020 года. В стаж также войдут периоды больничных, декретов, отпускных и выходных дней.

Кроме того, по действующим законам, члены медперсонала со стажем 25 лет, проработавшие в сельской местности и поселках городского типа, смогут выйти на пенсию по старости раньше срока. Аналогичная мера существует для медиков из городов, но срок стажа должен равняться 30 годам.