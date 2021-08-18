Ярый противник масочного режима губернатор Техаса Эббот заболел COVID-19

Глава американского штата Техас Грег Эббот, известный своим нежеланием носить защитную маску, заразился коронавирусом. Об этом сообщили в его канцелярии.

Эббот не ощущает никаких симптомов, он принимает препарат из антител "Регенерон", которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа. Губернатор Техаса до этого прошел полную вакцинацию от COVID-19.

"Губернатор Грег Эббот сегодня сдал положительный анализ на вирус COVID-19", — говорится в сообщении.

Чиновник планирует самоизолироваться и несколько недель провести в своей резиденции. Совсем недавно Грег Эббот заявлял, что ни одно медицинское учреждение не имеет права заставлять граждан носить защитные маски.