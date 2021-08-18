Общественник Низов заявил о больших перспективах Шугалея как политика

Ученый-социолог Максим Шугалей является известным, ярким и интересным человеком. Об этом заявил глава Фонда развития общественных связей Станислав Низов.

Эксперт отметил, что национальный герой стал известен из-за печальных событий его пленения в частной тюрьме Митига ливийскими боевиками. Эта история была экранизирована и завоевала сердца множества россиян, пишет издание "ПолитЭксперт".

"Вся его деятельность достаточно известна, и его личный бренд, если так можно выразиться, достаточно перспективен на выборах", — заявил специалист.

Низов также заявил, что многие люди будут рады, если Шугалей будет избран в законодательный орган Северной столицы. Эксперт подчеркнул, что кандидат будет достойным представителем Петербурга, и у него есть перспективы в этом направлении.