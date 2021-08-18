Байден взял на себя ответственность за события в Афганистане

Президент США Джо Байден не собирается уклоняться от ответственности за происходящее в Афганистане. Он готов ответить за решения американского правительства в отношении республики.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга с журналистами отметил, что за действия американской стороны готовы ответить также представители администрации главы государства. Он добавил, что в данном случае власти должны нести коллективную ответственность.

"Мы как команда, отвечающая за национальную безопасность, коллективно берем ответственность за все решения, как за хорошие..." — сказал Салливан, а потом на секунду прервал свою фразу, задумавшись, — "...так и за все решения, которые не приносят идеальных результатов".

По словам Салливана, Соединенные Штаты ожидали подобного исхода. Однако никому и в голову не приходило, что афганские правительственные силы окажутся столь небоеспособны и в столь кратчайшие сроки сдадут всю страну.