Коротченко: отстоять интересы петербуржцев Шугалею помогут сила духа и волевые качества

Социолог Максим Шугалей может стать продуктивным депутатом Заксобрания Петербурга в силу своих моральных качеств. Об этом заявил журналист Игорь Коротченко.

Сила духа и волевые качества делают ученого-социолога и главу Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея перспективным кандидатом на пост депутата в Заксобрание Петербурга. Таким мнением в беседе с ФАН поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", журналист и военный эксперт Игорь Коротченко. По его словам, именно депутаты вроде Шугалея и должны представлять интересы петербуржцев в парламенте, поскольку они будут бескомпромиссно их отстаивать.

"Для Северной столицы это будет очень хорошее кадровое приобретение", — подчеркнул Коротченко.

Эксперт выразил уверенность в том, что во власть должны идти люди с твердыми принципами и которые остаются верны долгу даже в сложной ситуации. Шугалей как раз на деле продемонстрировал патриотизм и любовь к родине, так что среди кандидатов на пост депутата выглядит как многообещающий претендент.

"В качестве депутат он будет полезен, нужен. Уверен, он принесет много пользы", — пояснил собеседник..

Коротченко подчеркнул, что и личные качества говорят в пользу того, что Шугалея ждет большая политическая карьера. Ему хватает силы духа для того, чтобы не спасовать перед трудностями.