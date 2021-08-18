Девятилетняя девочка-вундеркинд не прошла на бюджет в МГУ

Москвичка Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен в восемь лет. Но девятилетняя девочка-вундеркинд не смогла поступить на бюджет в МГУ.

Теплякова сдала дополнительные вступительные экзамены на психологическом факультете МГУ им. В. М. Ломоносова. Об этом сообщил ректор образовательного учреждения Виктор Садовничий. Но в приказе о зачислении фамилии юного вундеркинда нет.

Приемная кампания в вузы России закончилась 17 августа. В этот день, согласно приказу Минобрнауки РФ, на сайтах должны были опубликовать списки поступивших абитуриентов. Руководство МГУ было готово принять к себе Теплякову, если ей удастся пройти вступительные испытания.