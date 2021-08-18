Храпылина назвала причину недопуска Булановой и "Родины" на выборы в ЗакС Петербурга

Избирком отказался зарегистрировать певицу Татьяну Буланову на выборы в петербургский парламент. Недопуск может быть непосредственно связан с опасениями местных чиновников.

Некоторые представители городской власти, по мнению директора научно-образовательного центра социального развития Любови Храпылиной, увидели в Булановой сильного конкурента. Ее проект "Ленинградская надбавка" был серьезным и потенциально популярным, поэтому чиновники испугались конкурентноспособности возможного кандидата, передает Федеральное агентство новостей. Инициатива члена партии "Родина" могла бы увеличить выплаты городским пенсионерам.

"В целом, в последние годы, какое-то очень странное отношение к людям ярким, талантливым, неординарным. Наверное, [петербургские чиновники] опасаются, не хотят конкуренции. Не хотят привлечения внимания к неординарному мышлению и видению решений на разных уровнях", — сказала Храпылина.

Народная любовь к Татьяне Булановой позволила бы певице концентрировать на себе определенный позитив достаточно большого количества людей. Именно ее бы слушала масса жителей Петербурга, что явно не отвечает интересам некоторых чиновников. Спикер констатировала, что в настоящее время ведется борьба с инициативами известных людей, которые фокусируют внимание электората.