Вице-президент Афганистана Салех объявил "Талибану" войну

Обязанности лидера Афганистана после вооруженного захвата страны талибами взял на себя вице-президент Амрулла Салех. Он объявил о создании сопротивления.

Политик ранее говорил, что отказывается признавать власть "Талибана" (террористическое движение, запрещенное в России) в Афганистане. Он напомнил о полевом командире Ахмаде Шахе Масуде, который посвятил свою жизнь борьбе за независимость республики от террористов и заявил, что не предаст его наследие, передает Федеральное агентство новостей.

"Я никогда не предам душу и наследие моего героя Ахмада Шаха Масуда, полководца, легенды и наставника. Я не буду разочаровывать миллионы слушавших меня. Я никогда не буду под одним потолком с «Талибаном»1. Никогда", — написал он в Twitter.

Похоже, что Салех в своем стремлении освободить Афганистан от власти "Талибана" не одинок. В Сети распространили ролик, где вице-президент страны бы замечен в компании Ахмада Масуда. Он является сыном легендарного полевого командира. По последним данным, оба находятся в провинции Паранджер, которая в ближайшее время может стать оплотом сопротивления талибам.

"Мы просим всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер — последнему свободному региону на нашей измученной земле", — заявил Ахмад Масуд-младший.

Эта область осталась одной из немногих, которая до сих пор незахвачена "Талибаном". Масуд также призвал западных союзников в лице США и Европы поддержать его в борьбе с боевиками.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации