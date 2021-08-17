Военнослужащий Сирии погиб при артобстреле в Алеппо

Сирийский военнослужащий стал жертвой артобстрела со стороны боевиков в Алеппо. Еще трое ранены, сообщил контр-адмирал Вадим Кулить.

Артиллерийский обстрел организован боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих на подконтрольной территории ВС Турции. По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии бандиты нанесли артиллерийский удар из пункта Хизван.

"Артиллерийским обстрелам со стороны боевиков из района населенного пункта Джибрин подверглись позиции правительственных сил.., в результате чего один военнослужащий вооруженных сил САР погиб", — прокомментировал Кулить.

Еще трое военных Сирии были ранены в результате минометного обстрела террористами позиций правительственных сил. Это произошло в районе населенного пункта Телль-Метыази, заключил замруководитель Кулить.