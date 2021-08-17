Политолог Марков указал на слабость Байдена после выступления по Афганистану

Президент США Джо Байден в ходе выступления по афганской теме не смог ответить на интересующие весь мир вопросы. На это указал член Общественной палаты Сергей Марков.

Он назвал слабой речь американского лидера и уличил того во лжи. Заявление Байдена о нежелании Белого дома строить в Афганистане новое государство не имеет ничего общего с действительностью. На сам деле США рассчитывали создать новую нацию, но потерпели поражение, передает телеканал "360".

"Байден совершенно не ответил на главный вопрос, который в головах у большинства людей в мире. Только для Афганистана и его соседей это победа "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России), а для большинства стран в мире и людей в мире […] это прежде всего огромное поражение Америки. Почему произошло поражение Америки? Какие ошибки сделала Америка? Какие большие выводы из этого сделала Америка? И на что надеяться американским союзникам?" — отметил Марков.

Байден был честен лишь в объяснении причины вывода американских войск из Афганистана. Это произошло, потому что Вашингтону не удалось добиться своих целей. Президент также обратил внимание на еще один важный момент. Американские солдаты больше не будут бессмысленно проливать кровь в совершенно бесперспективной войне.