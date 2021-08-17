Аркатов уверен, что Шугалей станет инициатором серьезных изменений в качестве депутата ЗакСа

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в качестве депутата ЗакСа Санкт-Петербурга мог бы повлиять на политическую ситуацию в городе.

Такие люди, как Шугалей, становятся инициаторами серьезных изменений, рассказал политолог Иван Аркатов в беседе с журналистами iReactor. Эксперт уверен, что депутатская деятельность социолога будет успешной.

"Если он сможет вокруг себя объединить сторонников, <...> готовых действовать и работать, как он, на благо страны, то Шугалей может стать депутатом и изменить вокруг себя энное количество депутатов", — добавил политолог.

Ранее стало известно, что Максим Шугалей получил регистрацию на парламентские выборы в Петербурге. Социолог будет представлять политическое объединение "Родина".