Тарханов считает Зелимхана Бакаева "важным активом" московского "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов высказался об игре полузащитника московского клуба Зелимхана Бакаева, который был вызван в сборную России по футболу.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов призвал руководство "Спартака" задуматься о продлении контракта с Зелимханом Бакаевым. По его мнению, полузащитник обладает хорошим дриблингом, высокой скоростью и прибавил в игре в обороне. Об этом экс-тренер "Спартака" и сборной России рассказал журналистам Sport24.

"Я смотрел две последние игры и видел очень много перспективных расположений. При этом, играя правого латераля, он ответственно отрабатывает в обороне. Считаю, что переподписать Бакаева жизненно необходимо для "Спартака". Команда не должна разбрасываться такими игроками. Он важный актив "Спартака"", — отметил Тарханов.

Зелимхан Бакаев является воспитанником московского "Спартака". Контракт 25-летнего полузащитника с красно-белыми истекает в июне 2022 года.