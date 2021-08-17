Президент Путин передал соболезнования близким разбившегося экипажа Ил-112В

Президент Российской Федерации направил телеграммы со словами соболезнования родным и близким жертв крушения самолета Ил-112В.

Глава государства выразил сочувствие тем, кто был близок с жертвами трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

"Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков", — говорится в послании президента.

Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила, что все члены экипажа погибли во время крушения самолета в Подмосковье. На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.