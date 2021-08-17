«Флаг вам в руки»: Хазин рассказал о российском ультиматуме «воюющей за еду» Прибалтике

Ситуация, когда к власти в прибалтийских республиках придут «антиэлиты», уже не за горами. Последней надеждой «маргинального» региона станет Россия, которая, впрочем, согласится помочь странам только на «жестких условиях». Об этом заявил экономист Михаил Хазин на YouTube-канале «Капитал».

Эксперт выразил мнение, что происходящее в Афганистане, где власть захватили талибы (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ), станет типичным сценарием для других частей планеты. Элиты многих стран, которые всецело зависят от финансовых и силовых ресурсов США, деградировали и, тем самым, открыли путь для «антиэлит».

На их восхождение может повлиять перекрытие денежных потоков из Вашингтона его подопечным. Вслед за Афганистаном это может произойти с восточноевропейскими сателлитами США.

Global Look Press / Str

«В Прибалтике нет национальных элит. По этой причине там придут к власти не просто антиэлиты — они еще и не будут институционализированы. Скорее всего, Прибалтика через несколько лет будет представлять из себя территорию, на которой мелкие банды воюют за еду. Потому что другого варианта нет. Все ресурсы у них отрезаны, а Россия им ничего не даст», — убежден экономист.

В таких условиях последним оплотом надежды для прибалтийских стран станет Россия, которая согласится прийти к ним на помощь только на особых условиях, констатировал Хазин. Речь идет об отказе от термина «советская оккупация» и уголовной ответственности за его использование, а также равных правах для русскоязычного населения и граждан региона.

«Любые переговоры должны начинаться с трех вещей. Первая: отменяется закон об “оккупации”. Второе: принимается закон, что упоминание “оккупации” есть уголовное преступление, и все лица, осужденные по предыдущему закону, немедленно освобождаются и получают компенсацию. Всем жителям Латвии, Литвы и Эстонии выдаются паспорта, а бывшим негражданам выплачивается компенсация. Пока этого не будет сделано, разговоров не будет. Будете умирать с голода? А нам-то что? Вы же нас не признаете. Флаг вам в руки», — был категоричен Хазин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее Рига и Таллин предложили помощь жителям Афганистана. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о готовности предоставить убежище 10 жителям Кабула, сотрудничавшим с Евросоюзом и НАТО, а также их родственникам.

С таким же предложением выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, который попросил идентифицировать тех граждан Афганистана, которые помогали миссии балтийской республики в этой стране, для предоставления им убежища.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации