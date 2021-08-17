В США пытаются "отмазать" полицейского за пьяное ДТП со смертельным исходом

Родственники двух погибших американцев в городе Дандолк опасаются, что виновник может уйти от справедливого наказания. Фигурантом дела является молодой полицейский.

Активисты из российского Фонда борьбы с репрессиями выяснили, что 34-летнего Джошуа Дэя сбил автомобилист. Лежавшего мужчину заметила проезжавшая мимо девушка Берлинн Мэтьюз, которая решила оказать ему помощь, сообщал ФАН.

В это же время на мотоцикле по шоссе несся 24-летний полицейский Уильям Коллазо-Браун. Экспертиза показала, что страж порядка был в нетрезвом состоянии. Мотоциклист сначала сбил девушку, а потом проехался по Дэю. Оба пострадавших погибли на месте происшествия.

Правоохранители арестовали виновника смертельного ДТП, после чего начали пытаться смягчить вину коллеги. Силовики придерживаются мнения, что мужчина мог погибнуть не по вине мотоциклиста, а от последствий первой аварии.

Близкие сбитых насмерть людей допускают, что сотрудник полиции может уйти от справедливого наказания. Они требуют, чтобы власти обеспечили прозрачное расследование дела.