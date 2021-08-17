Ученые создали роботизированный надувной нейропротез кисти руки

Группа американских и китайских ученых создали легкий, мягкий и потенциально недорогой протез кисти руки. Он будет надувным и управляется электромиограммами, посылаемыми мозгом.

Разработка была создана из легкого и пластичного эластомера и весит всего 200 граммов. Протез позволяет делать захваты нескольких типов, с его помощью можно погладить кошку, налить жидкость из картонной упаковки, застегнуть чемодан и совершить еще некоторые достаточно сложные действия.

"Это еще не готовый продукт, но его эффективность уже близка к существующим нейропротезам или превосходит ее, чему мы очень рады" , — объяснил один из авторов разработки.

Кроме того, исследователи сообщили, что испытуемые испытывали примитивные ощущения в своей остаточной конечности. Ученые уже работают над усовершенствованием новой конструкции. Их задача — улучшить распознавание сигналов и сделать протез более приспосабливаемым под индивидуальные требования.

