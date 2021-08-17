В Чехии усомнились в правомерности существования НАТО

Президент Чехии Милош Земан заявил, что НАТО вызывает сомнения в правомерности своего существования после бездействия по решению о выводе войск США из Афганистана.

Вслед за покинувшими Кабул американскими военными ушел и престиж Соединенных Штатов, отметил глава чешского государства. Он также считает, что Организация Североатлантического Альянса не смогла справиться со своей основной целью — защитить демократические страны от международного терроризма. Милош добавил, что пересмотрит расходы страны на военные нужды. Чехии тоже следовало больше обращать внимание на задачи национальной обороны, а не стремиться любой ценой выполнить обязательства перед НАТО.

Ранее запрещенное в России террористическое движение "Талибан" сообщило, что боевики не намерены атаковать другие страны. Об этом заявил представитель организации Забихулла Муджахид. По его словам, талибы с сегодняшнего дня прекращают враждовать со всеми сторонами, выступавшими против них в Афганистане.