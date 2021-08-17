Baijiahao: Россия одним решением нанесла удар по Клайпеде в Литве и спасла Китай

Предложив свои транзитные услуги Китаю, Россия спасла его от прибалтийских санкций и нанесла серьезный удар по Клайпедскому порту в Литве. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики указали, что благодаря своему приморскому положению Литва стала важным звеном в поставке грузов из Восточной Европы. Причем большое количество товаров через главный транспортный центр республики — Клайпедский порт — поставляется и в Китай.

Однако не так давно Вильнюс решил ввести ограничения на транзит белорусских калийных удобрений через Клайпеду — распоряжение вступит в силу с декабря 2021 года. Как пояснил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис, запрет на сырье из Белоруссии связан с санкциями США против Минска, под которые попадает, в том числе, компания «Беларуськалий».

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«Из практики знаем, что банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве в евро, не только в долларах. Предприятия, если есть субъект под санкциями, отказываются с ним иметь какие-либо бизнес-отношения, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву», — объяснил решение Скуодис.

По мнению китайских обозревателей, подобное решение Литвы обусловлено попыткой услужить США, но на самом деле оно нанесет непоправимый ущерб экономическим интересам Вильнюса. Ведь КНР является одним из крупнейших импортеров белорусских удобрений.

«В последние годы Литва ведет особенно сильную проамериканскую политику и стремится оказывать максимальную поддержку США. При этом довольно часто Вильнюс действует даже в ущерб своим собственным интересам», — обратили внимание авторы статьи.

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В связи с санкциями использовать порт в Клайпеде станет попросту невозможно, а это станет серьезным ударом для Пекина.

«Если Литва закроет свои порты, то белорусские товары не попадут в Китай», — констатировали в Baijiahao.

Однако на помощь китайскому партнеру пришла Россия, предложившая поставлять белорусские товары в обход Литвы через собственные порты, рассказали эксперты. По их словам, такой выход из положения также позволит снизить ущерб от прибалтийских санкций для Китая.

Что касается Вильнюса, то он, вероятно, пожалеет о своих действиях. Ведь литовские власти не только испортили отношения с Пекином, но и усилили позиции своего конкурента в лице России, которая нанесла удар по Клайпедскому порту.