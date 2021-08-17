Силы вице-президента Салеха провели успешный бой с "Талибаном" в Афганистане

Сторонники вице-президента Афганистана Амурулла Салеха ведут успешные бои в провинции Парван недалеко от Кабула, сообщают источники СМИ.

Как они выяснили, лояльные Салеху силы провели успешную операцию и отбили у "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) район Чарикар и продвинулись в район Панджшера. Также в регион направляются регулярные силы под командованием генерала Абдул-Рашида Дустума. Размер группировки Дустума достигает 10 тысяч военнослужащих.

В воскресенье представители талибов объявили о полном контроле границ Афганистана. Однако внутри страны остались территории, которые заявили, что будут оказывать "Талибану" вооруженное сопротивление.