Джаралла: фильм "Солнцепек" положит начало переосмыслению войны в Донбассе

Необходимость выхода фильма "Солнцепек" о войне в Донбассе оценил крымский политолог Владимир Джаралла.

Не так давно в России состоялась премьера фильма "Солнцепек". Его режиссерами выступил тандем Михаила Бриуса и Михаила Вассербаума. Кинолента повествует о событиях на территории Луганской области, которые происходили летом 2014 года.

Фильм о войне в Донбассе снят правильно. Лента подобного рода давно была нужна России, уверен политолог Владимир Джаралла. "Солнцепек", по его мнению, достоин уважения.

"То, что режиссер решил снять фильм на эту тему, – это правильное и хорошее решение. Замечательно, что его поддержали и финансово, и организационно", — цитирует его "Слово и Дело".

Политолог отметил, что в любой киноленте подобного рода присутствует идеология. Создатели военного фильма одновременно вкладывают в него свои идеи и мотивы, пояснил он.

"Солнцепек" можно приветствовать и надеяться, что это начало большого и серьезного процесса художественного переосмысления трагедии, которая еще не завершена", — заявил Джаралла.

Фильм "Солнцепек" уже можно увидеть в российских кинотеатрах. В среду, 18 августа, кинолента будет транслироваться в ночном эфире телеканала НТВ.