Группа украинских солдат не успела вовремя эвакуироваться из Кабула

Бойцы ВСУ остались на территории Кабула, не успев эвакуироваться. Они располагают запасами еды и воды на неделю.

Родственники граждан Украины заметили, что США попросту оставили солдат ВСУ в Афганистане во время эвакуации, передает РЕН ТВ. Личный состав не знал о ночном рейсе, который отбыл из столицы Афганистана. Не менее 50 украинцев осталось на территории авиабазы в Кабуле, которую ранее покинули ВС США. Из них 12 являются солдатами Вооруженных сил Украины, проходящими службу по контракту.

Всего на объекте осталось порядка 400 человек, включая украинцев, грузин, румын, болгар, британцев и индусов. Пока что у них есть электроснабжение и связь. Запасов воды и пищи им хватит приблизительно на семь дней.