Экономист рассказал о последствиях, если США лишат рыночного статуса экономику РФ

Само решение Соединенных Штатов Америки запустить процедуру пересмотра статуса экономики России, которая может закончится тем, что российская экономика будет признана нерыночной, можно считать политическим. Этот шаг грозит России потерей 1,5 миллиарда долларов.

Такое мнение в комментарии информагентству «Интерфакс» высказал экс-директор департамента торговых переговоров Министерства экономического развития России, заведующий кафедрой торговой политики Высшей школы экономики Максим Медведков.

Итог запущенной Штатами процедуры пересмотра статуса российской экономики, по словам эксперта, не исключает того, что результат окажется противоречащим международным обязательствам Америки, например, антидемпинговому соглашению ВТО (Всемирной торговой организации. И у России, по словам Медведкова, будет право оспорить в рамках ВТО решение американского Минторга.

commerce.gov / U.S. Department of Commerce

По убеждению эксперта-экономиста, даже, если в Соединенных Штатах будет принято решение лишить экономику России статуса рыночной, оно не принесет для российской экономики системных рисков. Но это решение может негативно отразиться на российских компаниях, экспортирующих продукцию в США.

«Для компаний, которые поставляют свои товары в США, нерыночный статус может означать реальное ухудшение условий доступа на рынок, дополнительные угрозы введения антидемпинговых мер, — предостерегает Медведков. — В 2002 году, когда тот же Минторг США предоставил России рыночный статус, Минэкономразвития России оценивало потери от нерыночного статуса примерно в 1,5 миллиарда долларов для экспорта удобрений, металла и других товаров».

И эту цифру, по словам эксперта, можно считать ориентиром при расчете возможных потерь РФ в случае негативного развития событий.

Напомним, ранее о том, что американское правительство начало расследование по поводу соответствия или несоответствия экономики России рыночному статусу сообщило агентство Ruposters.