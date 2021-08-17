Талибы заявили, что не будут использовать Афганистан в качестве плацдарма для войн

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что Афганистан больше не будет использоваться в качестве плацдарма для войн с другими государствами.

Представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) уверил весь мир, а особенно США, что территория государства не будет использована для войн с другими странами. Об этом Муджахид рассказал на первой после захвата пресс-конференции в Кабуле.

Он также заявил, что талибы не желают иметь врагов и сами прекращают вражду со всеми, кто был против них. Теперь новые представители власти собираются заняться обеспечением безопасности, восстановлением инфраструктуры и новыми проектами развития государства.