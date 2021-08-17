"Талибан": производство наркотиков в Афганистане будет прекращено

Афганистан прекратит заниматься производством наркотических веществ, заявил представитель запрещенного в РФ движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Представители "Талибана" (организация признана террористической и запрещена в РФ) провели пресс-конференцию, в рамках которой обозначили свои дальнейшие действия в Афганистане. Один из вопросов касался производства наркотиков. Талибы готовы прекратить эту деятельность на территории страны, заявил Муджахид.

Боевики также затронули ряд других тем во время выступления. "Талибан" не собирается мстить тем, кто выступал против движения ранее. Территории всех дипломатических миссий находятся в полной безопасности. Талибы планируют включить все слои общества в новое правительство.