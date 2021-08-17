Sohu: нетипичный ответ России на санкции США и ЕС стал неожиданностью для Запада

Нестандартный ответ России на экономические санкции США и Евросоюза неприятно удивил Запад. Несмотря на ограничительные меры, Москва смогла не только увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции, но и нанести миллиардный ущерб европейскому рынку. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что в 2014 году западные страны попытались надавить на российскую экономику при помощи большого пакета санкций. Однако Москва приняла ответные меры, ставшие для недоброжелателей полной неожиданностью.

«Россия после введения против нее санкций проявила характер и приняла ряд контрмер. Она запретила ввоз в страну сельскохозяйственной продукции из США и Евросоюза», — обратили внимание в издании.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Долгое время европейские страны действительно являлись главными поставщиками сельхозпродукции в Россию, поэтому решиться на подобное эмбарго для Москвы было непросто. Не верили в эффективность такого шага и на Западе.

Однако параллельно власти страны стали развивать отечественное сельское хозяйство. Это, в конечном итоге, привело к тому, что в 2020 году РФ впервые стала нетто-экспортером в этой сфере, сумев продать 79 млн тонн сельхозпродукции на сумму $30,7 млрд.

«Судя по всему, эти результаты стали большой неожиданностью для США и Евросоюза», — убеждены китайские обозреватели.

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Крым /

В Sohu не сомневаются, что в этом году Москва продолжит так же стремительно увеличивать экспорт сельскохозяйственных товаров. Они указали, что российские предприятия начали активно выходить на китайский рынок и теснить конкурентов из Азии и Европы. Особой популярностью в Пекине пользуется говядина из РФ за счет отсутствия в ней ГМО и ее низкой цены.

В попытке навредить России США и страны Евросоюза сами попали в ловушку, констатировали в издании. Европейские компании понесли миллиардные убытки из-за того, что российский рынок фактически изолировался от них. При этом отечественные производители нашли для себя новые рынки сбыта.