В США уверены, что бегство Гани поставило крест на договоре Кабула с талибами

Договор о двухнедельном режиме о прекращении огня и начале переговоров для создания переходного правительства разрушился из-за бегства из Кабула президента Афганистана Ашрафа Гани.

Согласно информации агентства Bloomberg, договоренности между афганскими властями и представителями запрещенного в России террористического движения "Талибан" были достигнуты в ходе переговоров в столице Катара при участии Соединенных Штатов.

"Сделка" предполагала мирную передачу и разделение власти в Афганистане между бывшим президентом Республики Хамидом Карзаем, местными чиновниками и талибами. Но действия Гани поставили крест на спокойном урегулировании ситуации.

Стремительное распространение контроля боевиков стало неожиданностью для всех сторон. Теперь переговорщикам будет непросто заставить представителей организации отказаться от полноты власти в стране, сообщают источники американского агентства.

Ранее политические деятели в США раскритиковали поведение лидера Белого дома Джо Байдена. После произнесения короткой речи, оправдывающей вывод американских войск из Афганистана, глава государства отправился отдыхать в Кэмп-Дэвид.