Булыкин раскрыл секрет успеха Шугалея в предвыборной гонке

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин раскрыл секрет успеха главы ФЗНЦ Максима Шугалея в преддверии выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

Напомним, глава Фонда защиты национальных ценностей, ученый-социолог Максим Шугалей ранее был зарегистрирован в качестве кандидата в ЗакС Петербурга. Экс-футболист российской сборной, кандидат на выборах в Госдуму в составе федерального списка партии "Родина" выразил надежду на то, что в России появится больше политиков, нацеленных на решение проблем народа, передает ФАН.

"Такие люди, верные своим принципам, нужны во власти. Тем более что Максим Шугалей — опытный социолог, профессионал, который знает, чем живет народ и в чем нуждается", — подчеркнул Булыкин.

Он также добавил, что не общается близко с Шугалеем, однако осведомлен о том, что это достаточно мужественный человек, который, несмотря на пережитые в ливийской тюрьме ужасы, сохранил твердость своих взглядов.