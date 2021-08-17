«Мы увидим пролетарскую революцию»: Малинковича возмутил запрет на имя Ленин в Австрии

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович удивился запрету австрийских властей называть детей в честь вождя мирового пролетариата. Ранее статистическое управление Австрии опубликовало список табуированных имен, где Ленин (Lenin) соседствует с Распутиным (Rasputin) и воплощением абсолютного зла — Сатаной (Satan).

По мнению коммуниста, для страны, чьи достижения являются результатом действий социал-демократической партии, список по меньшей мере странный.

«Учитывая то, что Ленин – один из выдающихся марксистов, такое противоречие очень странно. Там, в Австрии, действует коммунистическая партия, и не одна. Для меня странно, что это табуированно. Это говорит о косности мышления австрийцев», — убежден Малинкович.

Рассуждая о причинах такого запрета, собеседник «ПС» не исключил, что ленинские идеи до сих пор пугают воротил капитала:

«Почему такое отношение? Потому что банки в Австрии, как и в Швейцарии, как и в Швеции, они боятся Ленина, его идей. Конечно, это никак законом не обозначено, в отличие от стран Прибалтики и Восточной Европы, но, видимо, обозначено неофициально. Те люди, которые хотят сделать карьеру, чего-то добиться, стараются о Ленине помалкивать».

Внутренняя цензура в Австрии, по мнению Малинковича, может привести к революции, так как «все, что под запретом, вызывает повышенный интерес, особенно у молодежи».

В список от статистического управления Австрии, опубликованный 9 августа, входят наиболее употребляемые австрийцами имена, а также те, которые были отклонены государством. Правительство объясняет решение заботой о будущем детей.