Амрулла Салех заявил, что временно возглавит Афганистан

Афганский вице-президент Амрулла Салех заявил, что является временным главой государства в отсутствие лидера страны.

По положениям конституции Афганистана первый вице-президент берет на себя обязанности главы республики в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, заявил он.

"В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом", — сообщил Салех в Twitter.

Также он отметил, что связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой. Политик призвал сограждан противостоять "Талибану" (организация признана террористической и запрещена в РФ).