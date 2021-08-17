Кандидат в депутаты Госдумы от Ростовской области задекларировал 0 рублей дохода

ЦИК РФ опубликовал данные о доходах и имуществе кандидатов «Единой России» в депутаты Госдумы от Ростовской области. Оказалось, что самым богатым из них является Вячеслав Никонов, а самым бедным — Александр Бородай.

Самым бедным кандидат — председатель правления Союза добровольцев Донбасса. Его доходы за год составили 0 рублей, согласно поданной декларации. Несмотря на это, Бородай владеет нежилой недвижимостью в Москве и двумя квартирами в Московской области площадью 63 кв. м и 142,6 кв. м. У него также есть два автомобиля, один из которых — Lexus GX460 — был приобретен в апреле 2021 года.

Попал в этот список и внук писателя Михаила Шолохова, депутат Государственной думы РФ VII созыва — Александр Шолохов. Его задекларированный годовой доход оказался равен 5,5 млн рублей. Он является владельцем трех земельных участков в Ростовской области, загородного дома (300 кв. м) и квартиры в Петербурге. Источниками своего дохода политик указал банк ВТБ и музей-заповедник имени Михаила Шолохова.

donland.ru / Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев задекларировал доход в 7,5 млн рублей. Кроме того, он имеет вклады в нескольких крупных банках (57,4 млн рублей). Также глава региона является собственником нескольких квартир и земельных участков.

Самый богатый кандидат — депутат Государственной думы VII созыва Вячеслав Никонов — зарегистрировал годовой доход в размере 25,9 млн рублей. Он получал деньги от «Первого канала», «ЭКСМО», «Юрайт», «Просвещение», «Русское слово», МГУ, а также зарплату депутата. У Никонова есть вклады в Сбербанке и ВТБ общей суммой 72 млн рублей. Также он приобрел два автомобиля — Lexus и Mercedes.