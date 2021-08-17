Пригожин ответил журналистам на вопрос о планах привить сотрудников от COVID-19

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос корреспондента издания "Вестник СЗФО" об организации вакцинации от коронавируса для своих сотрудников.

На фоне пандемии COVID-19 множество организаций общественного питания начали прививать персонал, напомнил журналист "Вестника СЗФО". В своем обращении к предпринимателю он попросил поделиться планами по вакцинации сотрудников. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

"Я не имею предприятий общепита в Петербурге, как следствие, и персонала", — заявил бизнесмен.

Предприниматель уточнил, что длительное время не проживает в Северной столице. Поэтому бизнесмен мало интересуется происходящими в Петербурге событиями.