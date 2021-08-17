Бизнесмен Пригожин не интересуется жизнью Петербурга после переезда

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос корреспондента издания "Вестник СЗФО", заявил, что больше не проживает в Петербурге и не интересуется жизнью города.

Журналист направил предпринимателю запрос о планах Пригожина по организации вакцинации сотрудников на фоне пандемии COVID-19. Ответ Пригожина опубликовала пресс-служба компании "Конкорд". В сообщении сказано, что предприятий в городе у него нет, а следовательно сотрудников тоже.

"К тому же уже длительное время не проживаю в городе и поэтому мало интересуюсь происходящими там событиями", — заявил бизнесмен.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Ранее бизнесмен высказывался, что в Петербурге созданы худшие условия для ведения бизнеса в сравнении со всей страной. Отдельно он акцентировал внимание, что инвесторы уходят из Северной столицы.