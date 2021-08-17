Опыт Шугалея может стать хорошей базой для его политической деятельности

Политолог Владимир Соломонов рассказал в беседе с журналистами, как опыт Максима Шугалея может помочь ему в политической карьере.

Прошлое социолога указывает на его силу духа, считает эксперт. Подобно Шугалею, человек, переживший ужасы плена, понимает, как нужно проживать жизнь и что в нее привносить. Об этом политолог заявил корреспонденту ФБА "Экономика сегодня".

"Его опыт наверняка может послужить неплохой базой для политической деятельности. Нужны новые решения, которые по-настоящему преобразят Петербург", — уверен собеседник издания.

Он также посоветовал ученому идти к своей цели "тихо, медленно и уверенно". В конечном счете в депутаты избирают тех граждан, кто действительно достоин этого, считает политолог.