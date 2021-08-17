Нардеп из «Слуги народа» задекларировала элитную иномарку как сельхозтехнику

Народный депутат от правящей партии Украины Оксана Гринчук указала в декларации о доходах элитный автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска как «сельскохозяйственную технику». Отчет о доходах Гринчук был опубликован на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Согласно декларации, она купила «сельхозмашину» за чуть более, чем 212 тысяч гривен. Примечательно, что стоимость японского кроссовера даже на сайтах купли-продажи варьируется от 17 тыс. до 22 тыс. американских долларов (примерно 452 000 – 563 000 гривен), то есть вдвое дороже.

Ранее о новых расходах бюджетных средств заговорили в Верховной раде. В управлении делами Аппарата Рады Украины решили, что в здании парламента пора менять ковровые покрытия. На облагораживание здания правительство готово выделить почти миллион гривен.